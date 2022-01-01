Оборудование для очистки топлива и отработанных промышленных и энергетических масел

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«Специализированное предприятие «Энерго-Экологические Системы» создано на базе и является правопреемником Научно-производственного объединения «РосТехЭнерго»

Одной из ведущих компаний, основными направлениями деятельности, которой является, производство, продажа, монтаж и сервисное обслуживание оборудования для нефтегазоперерабатывающих и добывающих компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий среднего и малого бизнеса.

С первых лет работы мы привыкли ставить перед собой высокую планку задач. Мы оснащаем предприятия новым оборудованием, внедряем более эффективные и безопасные технологии, осваиваем новые рынки - как внутренние, так и внешние. Мы вырабатываем новые подходы к социальной ответственности и ориентируемся в своей деятельности на лучшие стандарты корпоративного управления. Мы всегда были настойчивы и последовательны в достижении этих целей, и потому нам уже многое удалось сделать.

Высококвалифицированные специалисты нашей компании имеют большой опыт в реализации технических решений различного уровня сложности. Что позволяет значительно повысить производительность труда и рентабельность производства.

Современные материалы и передовые технологии.

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется, и мы последовательно реализуем наши планы. Наличие хорошо оснащенной производственной базы, складского запаса материалов и запасных частей позволяет оперативно реагировать на любые запросы Заказчика