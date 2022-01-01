Оборудование для очистки топлива и отработанных промышленных и энергетических масел
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Добро пожаловать на сайт «СП «ЭНЭКСИС»
«Специализированное предприятие «Энерго-Экологические Системы» создано на базе и является правопреемником Научно-производственного объединения «РосТехЭнерго»
Одной из ведущих компаний, основными направлениями деятельности, которой является, производство, продажа, монтаж и сервисное обслуживание оборудования для нефтегазоперерабатывающих и добывающих компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий среднего и малого бизнеса.
С первых лет работы мы привыкли ставить перед собой высокую планку задач. Мы оснащаем предприятия новым оборудованием, внедряем более эффективные и безопасные технологии, осваиваем новые рынки - как внутренние, так и внешние. Мы вырабатываем новые подходы к социальной ответственности и ориентируемся в своей деятельности на лучшие стандарты корпоративного управления. Мы всегда были настойчивы и последовательны в достижении этих целей, и потому нам уже многое удалось сделать.
Высококвалифицированные специалисты нашей компании имеют большой опыт в реализации технических решений различного уровня сложности. Что позволяет значительно повысить производительность труда и рентабельность производства.
Современные материалы и передовые технологии.
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется, и мы последовательно реализуем наши планы. Наличие хорошо оснащенной производственной базы, складского запаса материалов и запасных частей позволяет оперативно реагировать на любые запросы Заказчика
Как мы работаемЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ПОСТУПАЮЩИХ ЗАКАЗОВ
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Мы принимаем Вашу заявку (техническое задание) для подбора необходимого оборудования, позволяющего оптимальное решение поставленной технической задачи, а также расчета его стоимости, по электронной почте (e-mail), телефону или факсу
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ваш персональный менеджер составляет коммерческое предложение с полным техническим описанием оборудования и его комплектностью, и массогабаритными характеристиками. С указанием наличия сертификатов или их отсутствия в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденными постановлением Правительства РФ 01.12.2009г. №982 в редакции от 20.10.2014г. , порядка, а также сроков метрологической аттестации (если оборудование относится к категории подлежащей метрологической аттестации), а также гарантийного срока, стоимостью сроков изготовления и порядка поставки. Коммерческое предложение является официальной офертой.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
После согласования всех технических характеристик оборудования, его комплектности, а также стоимости, сроков и условий оплаты и поставки, Ваш персональный менеджер готовит проект Договора и направляет его Заказчику для согласования. После согласования проекта Договора и его подписания обоими сторонами, Ваш персональный менеджер направляет счет на оплату.
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство отвечает всем современным требованиям. Оборудование соответствует в полном объеме заявленным техническим и функциональным характеристикам. Оборудование проходит все этапы проверки качества. Электротехническое оборудование обеспечивает достаточность диапазонов и класса точности для обеспечения функционала, требуемого в соответствии с ПУЭ и РД 34.45-51.300-97. Его отличает эргономичность, простота и удобство в работе, высокая надежность Проверка сварных соединений проводится методом неразрушающего контроля
УПАКОВКА
Оборудование поставляется в заводской таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям и обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки. Оборудование идентифицируется путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами, действующими в РФ. Заказчик по желанию может до заказать деревянную обрешетку непосредственно в компании осуществляющей перевозку.
ОТГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ
Отгрузка оборудования может осуществляться как самостоятельным получением Заказчиком оборудования со склада, так и путем отгрузки (передачи) Грузоперевозчику по распоряжению Заказчика по указанным реквизитам. Ваш персональный менеджер перед отправкой согласовывает варианты отправки оборудования. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями (Деловые линии, Ратэк, ЖДЭ, ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис)
Доставка оборудования осуществляется по всей России и странам ближнего зарубежья.
Мы сотрудничаем только с теми транспортными компаниями, которым доверяем.
Наше предприятие предлагает оборудование с доставкой в г. Саратов по направлениям:
- Для очистки и регенерации индустриальных, энергетических масел, рабочих жидкостей и топлив
- Высоковольтные испытательные установки
- Автоэлектролаборатории кабельные электротехнические
- Оборудование для поиска повреждений кабельных и воздушных ЛЭП
- Приборы испытания и контроля жидкостей на нефтяной основе
- Для ремонта электродвигателей мощностью до 100 кВт, трансформаторов и высоковольтных разъединений
- Для нанесения гальванических и электролитических покрытий,
- Оборудование для фильтрации, регенерации, заливки и хранения электролита
- Оборудование по обслуживанию аккумуляторных батарей
Оборудование, поставляемое СП «ЭНЭКСИС» на энергетические объекты, имеет высокие технико-экономические показатели и отвечает самым высоким требованиям современного рынка энергетического оборудования.
СП «ЭНЭКСИС» на всех этапах реализации проектов широко использует сертифицированную систему качества, соответствующую стандарту ISO 9001:2000 Предприятие, связывают прочные связи с потребителями и партнерами в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Мы не только разрабатываем, изготавливаем, продаем и обслуживаем оборудование, но и помогаем решать проблемы Вашего производства.